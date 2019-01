Centos de alumnos de Nigrán participan na “X Carreira Solidaria” organizada polo CPI de Panxón

Connect on Linked in

Centos de alumnos de cinco centros educativos participaron esta mañá na “X Carreira Solidaria” organizada polo CPI Arquitecto Palacios de Panxón con motivo da Semana da Paz e co fin de recadar fondos para colaborar co departamento de Servizos Sociais do Concello de Nigrán.

Na proba, á que asistiu o alcalde e o edil de Deportes, participaron ademais de alumnos do CPI do Centro de Educación Especial de Panxón, do Juan María de Parada, da escola infantil As Dunas e do colexio A Cruz de Camos, todos correron tras achegar os seus patrocinadores adultos unha axuda para a causa.

“Estamos moi orgullosos desta iniciativa que ano a ano promove na nosa infancia valores como a solidariedade a través da práctica deportiva, por iso damos especialmente as grazas aos docentes pola organización e aos nenos pola súa participación imprescindible”, destaca o alcalde, Juan González.