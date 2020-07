Centos de docentes reclaman seguridade para garantir a presencialidade e a saúde de toda a comunidade educativa

Representantes das organizaci√≥ns sindicais do ensino, de ANPA, profesorado e alumnado d√©ronse cita esta ma√Ī√° en Compostela para reclamar outro protocolo que faga fronte √° pandemia do coronavirus o pr√≥ximo curso escolar. Nunha acci√≥n conxunta e unitaria que se desenvolveu cunha cazolada e un acto simb√≥lico no que fumigaron o documento presentado pola Consellar√≠a de Educaci√≥n, p√ļxose de manifesto o total rexeitamento da comunidade educativa √°s instruci√≥ns da administraci√≥n.

Os principais motivos deste rexeitamento pasan pola ausencia de medidas efectivas que minimicen os contaxios, mantendo as avultadas ratios existentes no ensino p√ļblico galego, reducindo a distancia de seguridade a un metro (f√≥ra dos grupos est√°beis que son invi√°beis), sen seguir ningunha das recomendaci√≥ns sanitarias de organismos como a OMS ou do que establece o Ministerio de Sanidade e negando a posibilidade de incrementar o persoal docente e non docente para facer fronte a todas as medidas organizativas, de gardas, quendas de vixilancia e limpeza que establece o protocolo.

Ademais, a CIG-Ensino e o resto de organizaci√≥ns convocantes tam√©n alertaron que non se prev√© ning√ļn plan de actuaci√≥n espec√≠fico cando exista un caso positivo, de illamento do grupo ou centro, e que as medidas que se propo√Īen nese sentido son moi laxas. Non evitan a transmisi√≥n do virus e a detecci√≥n precoz antes da propagaci√≥n. Igualmente non hai un plan establecido para ter que recorrer √° teledocencia, malia que houbo tempo de prepararse para esa eventualidade, e que esta cuesti√≥n, xunto co perigo que corren servizos complementarios como o comedor ou o transporte escolar poden redundar nas desigualdades sociais e educativas entre o alumnado.

Próximas mobilizacións

A semana que v√©n ter√° lugar de novo outra concentraci√≥n diante de San Caetano o martes 28 e os sindicatos xa avanzaron que se non hai ning√ļn movemento que indique que a Consellar√≠a est√° disposta a negociar outro protocolo o curso en setembro empezar√° con conflito e mobilizaci√≥ns. Lembraron que toda a responsabilidade que a Consellar√≠a pretende que recaia nos equipos directivos e no persoal docente pode ter consecuencias graves e animaron √°s direcci√≥ns a presentar a s√ļa dimisi√≥n en bloque ante a imposibilidade de levar a cabo antes de que empece o curso todas as adaptaci√≥ns que son necesarias para a aplicaci√≥n do protocolo.

Por √ļltimo, incidiron en que ‚Äúo curso non pode empezar con normalidade nestas condici√≥ns‚ÄĚ para o que chamaron a toda a sociedade a implicarse nesta loita, porque a seguridade do ensino non √© un tema sindical, sen√≥n social.