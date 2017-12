A Central de Coordinación do 061 de Galicia reforza un ano máis o seu persoal ante o incremento da demanda sanitaria no nadal

Connect on Linked in

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 reforza, un ano máis, o seu persoal da Central de Coordinación para garantir que a asistencia sanitaria ás urxencias e ás emerxencias que se produzan na Comunidade Autónoma galega sexa axeitada durante as datas de Nadal.

Como vén sendo habitual, o número de chamadas aumenta durante o estas datas, non só a consecuencia do incremento das patoloxías relacionadas coa estación invernal, senón tamén polos excesos propios destes días, nos que aumentan os accidentes de tráfico ante o maior número de desprazamentos.

Así, a Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 reforzará o servizo habitual segundo as análises de incremento de chamadas nestas datas especiais para axilizar a consulta médica e optimizar a xestión dos recursos co fin de dispoñer dos medios máis axeitados para a atención das emerxencias que puideran xurdir.

Isto supón que estes vindeiros días haberá un facultativo máis nas quendas de noite (de 22 a 8 horas) as noites do 24, 31 de decembro e 5 de xaneiro, así como na quenda de mañá do día 25 e do primeiro día do ano. Respecto ao persoal de xestión telefónica, o servizo reforzarase cun locutor máis -persoal encargado de mobilizar os recursos asistenciais de soporte vital básico e avanzado tras a valoración do médico- respecto ao resto dos días da semana e ata dous teleoperadores máis nas quendas de noite nos días 24, 25 de decembro e 1, 5 e 6 xaneiro de 2017. Reforzaranse tamén, as quendas de día das xornadas do 25 de decembro e do 1 de xaneiro cun teleoperador máis.

Nadal 2016-2017

O pasado Nadal -desde o 24 de decembro de 2016 ata o 6 de xaneiro de 2017-, a Central de Coordinación do 061 de Galicia recibiu un total de 25.572 chamadas de demanda sanitaria, que xeraron 23.676 procesos asistenciais, dos que 3.146 foron orixinados directamente por peticións de Atención Primaria.

Dos 23.676 procesos asistenciais xerados polo 061, o 44 % resolvéronse sen mobilización de recursos e o 56 % restante precisaron da mobilización dalgún recurso (visita domiciliara de médico ou enfermeiro de Atención Primaria, transporte urxente e/ou emerxencias).

Dos procesos asistenciais nos que a Central de Coordinación estimou necesario a mobilización dalgún recurso, nun 55 % tratouse de emerxencias sanitarias, no 35 % de transporte urxente e un 10% resolveuse con visitas domiciliarias. En total, mobilizáronse 16.553 recursos.

Para a resolución da demanda citada anteriormente mobilizouse o helicóptero medicalizado en 23 ocasións, as ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado acudiron a 868 sinistros, as ambulancias asistenciais a 6.789 e os médicos de Atención Primaria que medicalizan as ambulancias asistenciais de soporte vital básico, en caso de necesitalo, prestaron asistencia sanitaria en 1.474 ocasións. En 379 sinistros asistiron ambulancias convencionais.

Neste período os accidentes de tráfico e as intoxicacións son os principais motivos de demanda sanitaria na Central de Coordinación. Así, no Nadal pasado o 061 de Galicia recibiu 363 chamadas en relación cos accidentes de tráfico, que xeraron 306 asistencias por parte dos sanitarios do 061 que atenderon a 409 persoas, das que seis faleceron no punto do incidente.

No caso das intoxicacións, entre o 24 de decembro de 2016 e o 6 de xaneiro de 2017, os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atenderon a 504 persoas, das que 444 foron asistidas por intoxicacións por alcohol e 60 por consumo de drogas.

Por último, é importante lembrar que Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é o servizo encargado de prestar atención ás urxencias e ás emerxencias extrahospitalarias na Comunidade Autónoma galega as 24 horas, os 365 días do ano e que moitas vidas poden ser salvadas e moitas lesións atenuadas se reciben a asistencia sanitaria axeitada.