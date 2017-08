Centro Cultural e Deportivo Bolos da Carrasca arranca mañá a súa semana cultural coa tradicional festa dos ovos con chourizo

Connect on Linked in

O Centro Cultural e Deportivo Bolos da Carrasca, coa colaboración do Concello de Nigrán, inicia mañá a súa semana cultural coa actuación ás 22.00 horas da coral “Ecos do Castelo” e do grupo de pandereteiras “Xarelas da Touza”. O mércores á mesma hora será o turno dos “Terribles de Donas” e das “Pandereteiras A.VV.Monteferro”. O xoves estará adicado aos máis pequenos con obradoiros e xogos dende as 18.30 horas. Xa o venres celebrarán a súa tradicional “Festa dos ovos con chourizo” dende as 21.30 horas. Posteriormente, ás 22.30 horas, o Centro Cultural e Recreativo Parada do Miñor organiza a andaina nocturna “O camiño do terror”, que se repetirá o sábado.

“O Camiño do Terror”

Os interesados en participar no “Camiño do Terror” deben inscribirse previamente no teléfono 628986597. Trátase dunha andaina de 5 quilómetros polo Monte Castelo chea de escenas de medo. Nesta edición variouse un pouco o percorrido e cambian os sustos, realizándose en grupos de 30 persoas. Ao finalizar os participantes recibirán un chocolate.