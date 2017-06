O Centro de Estudos Povisa entrega os seus diplomas a 56 novos titulados en FP

Print This Post

O Centro de Estudos Povisa celebrou esta tarde no centro social Afundación de Vigo a entrega de diplomas a 56 novos titulados en Formación Profesional.

Recibiron o seu título 20 alumnos de Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico, 28 alumnos de Imaxe para o Diagnóstico e Medicamento Nuclear e 8 alumnos de Radioterapia e Dosimetría.

O acto estivo presidido por José Bernardo Silveira, conselleiro delegado de Povisa, e contou coa presenza, entre outros, do director xeral de Centros e Recursos Humanos da consellería de Educación, José Manuel Pinal. A conferencia maxistral, titulada “Intelixencia emocional no ámbito laboral”, correu a cargo de Vicente Suárez, xefe de Estudos do Centro de Formación Profesional Povisa.