Centros educativos de Vigo, Bueu, Sanxenxo e Ferrol, premiados no concurso de imaxes e vídeos do Día Internacional contra a Violencia de Xénero

Varios centros educativos de Vigo, Bueu, Sanxenxo e Ferrol veñen de ser premiados no concurso de imaxes e pezas audiovisuais convocado pola Xunta con motivo da conmemoración o próximo 25 de novembro do Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

O concurso estaba dirixido a alumnado de primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato e Formación Profesional, que se dividiron en dúas categorías segundo as idades: a primeira, para o alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO; e a 2ª, para alumnado de 3º e 4º da ESO; 1º e 2º de bacharelato e Formación Profesional. Todos os traballos foron avaliados por un xurado composto polos integrantes da Comisión asesora de publicidade non sexista, a Secretaría Xeral da Igualdade, e a Consellería de Educación, que vén de facer público o seu fallo.

No apartado de imaxe gráfica, o primeiro premio da primeira categoría recaeu nun grupo de alumnos de 1º da ESO do IES Carlos Casares. O segundo premio desta categoría foi para outro grupo de alumnos de 1º da ESO do IES Illa de Ons, de Bueu. Na segunda categoría, de alumnado de máis idade, o primeiro premio de imaxe gráfica foi para alumnado do 2º Ciclo Medio de Formación Profesional do IES Leixa, de Ferrol. O segundo premio foi para alumnos de 2º de Bacharelato do IES Carlos Casares, de Vigo.

No apartado de peza audiovisual o primeiro premio da primeira categoría foi para unha clase de 2º de ESO do IES Vilalonga, de Sanxenxo; mentres que o primeiro premio da segunda categoría recaeu nun grupo de alumnas e alumnos do 2º ciclo superior do IES Leixa, de Ferrol. No apartado de pezas audiovisuais non se outorgaron segundos premios en ningunha das categorías.

O obxectivo do concurso é promover a reflexión sobre a loita contra a violencia de xénero dentro dos centros educativos de Galicia, a través dunha acción que fomente a participación cidadá no rexeitamento público e frontal contra a violencia machista, e sensibilizar sobre a importancia de valores como o respecto e a igualdade entre mulleres e homes.