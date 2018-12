CESM mostra o seu ‘apoio incondicional’ ás demandas da Atención Primaria que levaron á dimisión de xefes de servizo de Vigo

A Central Sindical lamenta que o Sergas ignorase as reiteradas denuncias públicas e chamamentos realizados nos últimos meses para acabar coa situación de precariedade que estes facultativos, con axendas interminables, prolongación de xornadas, dobrando quendas e cubrindo ausencias de compañeiros, o que impide que presten aos cidadáns o servizo de calidade que merecen.

CESM lembra, neste sentido, que o pasado mes de abril puxo sobre aviso á Xunta, instándolle a tomar medidas para evitar o colapso en Atención Primaria; en xuño denunciaba a situación de tensión e ansiedade que o 50% dos pediatras; en xullo atopámonos co peche de ata 8 días en distintos centros de saúde da Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo por falta de planificación do Sergas para cubrir vacacións; en agosto facía un chamamento ao Sergas para sentar en setembro a negociar a situación e resolvela dunha vez, e en setembro reclamaba ao Presidente Núñez Feijoo un itinerario claro para acabar coa precariedade laboral destes facultativos.

