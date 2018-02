Charlas, ofrenda floral e travesía en barco no encontro internacional Verne en Vigo

O alcalde saudou este venres no Auditorio Municipal aos nenos e nenas que asistiron á charla “Un vigués chamado Verne” dentro do encontro internacional Vigo Verne con motivo do 150 aniversario da entrada do “Nautilus” do Capitán Nemo na ría de Vigo. As xornadas continúan durante toda a fin de semana con varios actos, entre outros unha ofrenda floral este sábado no monumento a Xulio Verne e unha ruta marítima o domingo pola ría.