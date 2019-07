Chumi Chuma inicia este martes os espectáculos infantís do Concello en Castrelos A banda de música infantil, apadriñada por Vetusta Morla, chega este martes ás 19:30h a Castrelos, na que é a primeira actuación do programa estival municipal para público familiar no auditorio vigués. O seguinte concerto será este sábado, 3 de agosto, ás 20h: Queenmanía.