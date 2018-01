Un ciclista, ferido ao caer do seu vehículo en Fornelos de Montes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Un ciclista resultou ferido esta tarde en Fornelos de Montes despois de caer do seu vehículo. O accidente ocorreu no lugar de Ventín de Arriba, ao fío das 12:30 horas.

Debido á gravidade das feridas do home, o 061-Urxencias Sanitarias mobilizou o helicóptero con base en Santiago ata o lugar dos feitos.

Un compañeiro do ciclista accidentado contactou co 112 Galicia para dar conta do sucedido. Indicaba no seu relato que o home atopábase inconsciente e convulsionando.

Decontado, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasábase o aviso ao persoal sanitario, á Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil e á Policía Local.

Accidente de moto

Por outra banda, en Silleda, unha persoa tivo que ser trasladada a un centro hospitalario ao caer da súa moto. O sinistro produciuse na N-525, á altura dunha fábrica de penso.

O 112 Galicia tivo constancia do accidente ás 13:50 horas, a través do aviso dun particular.

Nese momento, o persoal do CIAE puxo os feitos en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, da Garda Civil de Tráfico e dos Bombeiros do Deza.

Arde o tellado dunha casa de turismo rural en Triacastela

Un incendio declarado esta mañá nunha casa de turismo rural de dous andares en Triacastela provocou que ardese o seu tellado, sen que ningunha persoa resultase ferida. Os feitos sucederon no lugar de Lamas, na parroquia de Biduedo.

O 061-Urxencias Sanitarias contactaba co 112 Galicia pasados uns minutos das 11:15 horas para alertar do incendio.

A partir de aí, dende o CIAE informábase do ocorrido ao GES de Becerreá, aos Bombeiros de Sarria e á Garda Civil.

Unha vez no lugar dos feitos, os servizos de emerxencias controlaron e sufocaron o lume, que quedou extinguido ao fío das 14:00 horas. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, un retén do GES de Becerreá permaneceu no punto como medida de prevención.