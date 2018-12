Cidadáns Galicia insta á Xunta de Galicia a que tome medidas efectivas para frear a deterioración asistencial na área de Vigo e no resto da Comunidade galega

“Situacións laborais tan lamentables, como a sobrecarga de traballo que sofren estes profesionais, non poden manterse por máis tempo e a Xunta non pode seguir dando as costas a este problema”, manifestou a portavoz da agrupación laranxa en Galicia. “Non se pode consentir a existencia de baixas laborais sen cubrir por profesionais, cubríndose as necesidades asistenciais a base do sobresfuerzo e aumento de carga de traballo de outros médicos; solucionándoo con prolongacións de xornada fóra do seu horario laboral, o cal se está convertendo en recurso habitual que non é suficiente e non está recoñecido”.