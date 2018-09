Cidadáns Pontevedra propón unha campaña institucional para concienciar sobre a recollida de excrementos caninos

A proposta de acordo de Cidadáns Pontevedra expón que a futura ordenanza de Protección Animal inclúa a obrigación de recoller os excrementos caninos en espazos públicos e privados de uso común, así como unha sanción por incumprimento que realmente acabe con este problema. Tamén inclúe a posta en marcha dunha campaña de comunicación para a sensibilización cidadá a través de carteis fixos en distintas vías públicas, a repartición de folletos en centros educativos, clínicas veterinarias e establecementos dedicados á venda de mascotas. Ademais de charlas en centros educativos, Cs insta o grupo de goberno municipal a reforzar as patrullas de policías de proximidade “para que o control sobre estas prácticas nocivas sexa máis exhaustivo”, así como a estudar a posibilidade de incluír a figura do educador canino “para desenvolver unha campaña a pé de rúa na que se informe aos donos de cans sobre cales son as súas obrigacións e as súas consecuencias”.