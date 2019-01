Cidadáns pregunta sobre a Proposta de Racionalización e Utilización Eficiente do Patrimonio Inmobiliario (Predipef) e o seu desenvolvemento na Comunidade Autónoma de Galicia

A mediados do ano 2013, o entón Secretario de Estado de Defensa anunciou no Senado un ambicioso plan para racionalizar o seu patrimonio inmobiliario e aforrar diñeiro. Chamouse Proposta de Racionalización e Utilización Eficiente do Patrimonio Inmobiliario (Predipef) e o obxectivo era desfacerse de practicamente a metade das súas propiedades. Precisamente para coñecer a comezos deste recentemente estreado ano 2019, o estado desta iniciativa, Francisco Javier Cano Leal, Deputado do Grupo Parlamentario de Cidadáns presentou no Congreso as preguntas respecto diso.