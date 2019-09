Cidadáns propón a venda de Balaídos ao Celta e investir ese diñeiro na reforma integral de Samil

O Coordinador de Cidadáns en Vigo, Gregorio García, propuxo ao goberno local que venda ao R. C. Celta o Estadio Municipal de Balaídos e reutilizar o diñeiro da venda na reforma do litoral de Samil e a súa contorna. García cre innecesario continuar cunhas reformas que resultaron “inútiles para os afeccionados e insatisfactorias para o club celeste.

Unhas obras das que, ademais, descoñecemos o seu orzamento total, o seu prazo de execución e o seu financiamento”. O Coordinador da agrupación local ha lembrado que “ao non estar considerado un ben público esencial nin prestar un servizo público esencial, o estadio pódese desafectar e proceder á súa venda; cumprindo escrupulosamente todos os trámites e requisitos que a lexislación establece”.

Gregorio subliñou que o estadio de Balaídos naceu como un ben privado e que foi comprado polo Concello de Vigo no ano 1946 para axudar economicamente ao club. García pon como exemplo outros casos similares sucedidos recentemente no noso país, como é o caso do estadio de fútbol do Peite (actual Wanda Metropolitano) do Atlético de Madrid onde, a través dun convenio patrimonial entre o club e a administración pública, o club madrileño fíxose propietario do estadio unha vez finalizado o proxecto de remodelación.

“O prezo de venda tería que ser fixado en base a informes técnicos elaborado por expertos urbanísticos do Concello, Intervención e tres taxadoras independentes, considerando entre outros factores: custo de reposición, obras realizadas, especificidade da instalación ou situación do mercado” asegurou García.

Así mesmo o Coordinador da agrupación viguesa ha considerado que “o R. C. Celta tería que achegar unha memoria económica que dea soporte á reposición de instalacións deportivas e parque de bombeiros. En calquera caso habería que deixar claro que o uso do estadio sería sempre unha instalación deportiva e nunca podería ter lugar unha especulación urbanística sobre eses terreos”. Para finalizar, Cidadáns Vigo fai un chamamento ao diálogo e colaboración entre o Concello de Vigo e o RC Celta para buscar as mellores fórmulas que permitan ao club celeste obter un patrimonio estable e unha seguridade financeira á vez que, salvagarde os intereses patrimoniais e económicos do noso Concello.