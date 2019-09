Cidadáns Vigo propón crear “aparcamentos exprés” en Camelias para evitar as dobres filas

“Queremos que o pequeno comercio non se vexa prexudicado pola eliminación dun carril de circulación que impide a moitos condutores facer paradas e realizar compras na Avenida Camelias. De igual forma, moitos condutores necesitan realizar unha parada de curta duración para deixar aos seus maiores ou fillos e coa actual regulación do espazo público na avenida é imposible”.

