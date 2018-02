A cidade recibiu en xaneiro 24.000 visitantes, un 10% máis que o ano 2017 Caballero destacou este xoves a boa marcha do turismo en Vigo xa que ao crecemento dun 10% da cifra de visitantes en xaneiro hai que sumar un aumento do 24% das pernoctacións. Segundo datos do INE, trátase do mellor mes de xaneiro desde 2008.