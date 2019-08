Cíes será Patrimonio da Humanidade de modo integrado avisou a Xunta

Print This Post

O conselleiro de Cultura e Turismo, Román González, advertiu este xoves en Vigo de que a única posibilidade de que as Illas Cíes sexan Patrimonio da Humanidade da Unesco é como parte da candidatura conxunta do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

«A Xunta de Galicia quere que as Cíes sexan Patrimonio da Humanidade e apostamos pola única vía posible, que é a súa integración dentro do Parque Nacional das Illas Atlánticas porque o contrario sería fragmentar a súa unidade», o que non contemplaría a Unesco, dixo o conselleiro.

González explicou que «desde 2017 ata hoxe pasaron cousas moi significativas» e que a candidatura da Xunta superou xa dúas grandes barreiras: a aprobación unánime do Consello Nacional de Patrimonio en outubro de 2017, e o aval recibido por parte da propia Unesco en 2018 ao incluíla na súa lista indicativa.

Pola súa banda, a candidatura ‘Cíes Patrimonio da Humanidade’, de momento, susténtase en declaracións de boas intencións e en propaganda pero carece dos avais que si ten a da Xunta.

En opinión do conselleiro, é «practicamente imposible» que o Consello Nacional de Patrimonio dea marcha atrás porque «sería unha contradición absoluta» por parte dun organismo de gran solvencia e capacidade técnica que carece, ademais, de filiación política.

Rodríguez foi máis aló e sinalou que de manterse os ataques «desproporcionados» do alcalde de Vigo, Abel Caballero, á candidatura da Xunta e ao presidente do Goberno autonómico, Alberto Nuñez Feijóo, «poderíase pór en risco que as Cíes cheguen ao final a ser Patrimonio da Humanidade como nós queremos».

Pola súa banda, a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Corina Porro, fixo un «chamamento ao sentido común» e sinalou que lograr o obxectivo de incorporar novo Patrimonio da Humanidade a Galicia «ten moitas máis posibilidades se non se pon cambadelas e imos unidos».

O conselleiro tamén quixo desvincular a candidatura da Xunta de Galicia coa situación que viven «os concesionarios» das Illas Ons, cuxo acceso ao arquipélago está determinado exclusivamente polo Plan Reitor de Usos e Xestión, o cal teñen todos os parques naturais de España, polo que a súa situación non cambiará sexan ou non as Illas Ons Patrimonio da Humanidade.

«Son cuestións diferentes que se mesturan dunha forma interesada e haberá que buscar solucións, un punto de encontro», dixo Rodríguez, quen volveu a tender a man ao Concello de Vigo para atopar solucións a unha disputa que dura xa anos.

Ademais, para a Xunta, que a candidatura de Cíes logre prosperar en solitario é unha quimera porque, por unha banda, xa está na lista indicativa da candidatura da Xunta e, por outra, porque non existen casos no mundo de partes de parques naturais, como sería o caso de Cíes, que sexan Patrimonio da Humanidade, senón que os parques que o son, o son no seu conxunto.

Declaracións pola banda da Concelleira da área de Política de Benestar Social e Cíes Patrimonio da Humanidade Yolanda Aguiar do Concello de Vigo

