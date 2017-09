CIG-Ensino demanda maior apoio de Educación ás Escolas de Artes de Galiza

As Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galiza carecen, a día de hoxe, dunha auténtica política de promoción por parte da Consellaría de Educación. Segundo denuncia a CIG-Ensino, os estudos destes centros educativos, nos que se imparten titulacións equivalente a graos universitarios, ao tempo que ciclos formativos de FP, “non teñen a mesma visibilidade que as ensinanzas universitarias ou a Formación Profesional, o que provoca que non se atopen en pé de igualdade con elas”.