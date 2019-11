CIG-Ensino insta a Educación a deixar o electoralismo e negociar con rigor e seriedade a OPE de 2020

A conselleira de Educación ven de anunciar a Oferta de Emprego Público para 2020, que se produce sen previa negociación coas organizacións sindicais, sen achegar datos sobre xubilacións, nin número de interinidades nas distintas especialidades. Un anuncio no que avanzou que se convocarían oposicións en 90 especialidades cun número total de prazas algo superior ao de 2019 e que a CIG-Ensino entende que responde a “mero electoralismo e non dá resposta ás necesidades do sistema educativo galego”.

O único que si se sabe é que non se vai crear novo emprego, porque así o impide o acordo dos sindicatos estatais co goberno central e porque os orzamentos da Xunta para 2020 mesmo recollen unha redución de 45 postos de traballo nos corpos de secundaria con respecto a 2019.

Dado que o acordo entre os sindicatos estatais co anterior goberno Rajoy impide a creación de novos postos de traballo, de cumprirse isto suporá unha simple substitución de profesorado temporal por fixo. Aínda máis, se temos en conta que o borrador dos Orzamentos da Xunta de Galiza para o ano que vén inclúe unha redución de profesorado nos corpos de secundaria (pasamos de 17.966 no 2019 a 17.921 no 2020) está claro que esta OPE non vai resolver as carencias existentes no ensino público galego.

Así mesmo, outro dato que sorprende é o de que se convocarían prazas de 90 especialidades, algo que non acontecía desde o ano 2007, e para o que descoñecemos que estudo realizou a Consellaría ao respecto da idade e do número de persoal interino que hai en cada especialidade.

Neste sentido, e tendo en conta os datos de adxudicación de destinos provisionais deste curso, que sempre son algo inferiores ao número total de interinidades finalmente adxudicadas, na CIG-Ensino contabilizamos que hai 75 especialidades nas que traballan 10 ou máis persoas interinas e 41 nas que traballan 20 ou máis.

Isto significaría que despois de anos de conxelación de emprego público agora se convocarían procesos selectivos en especialidades con menos de 10 interinos traballando, pero dado que o número de prazas sería moi semellante ao do ano pasado, 1.788 de acceso libre e 2.064 se sumamos as de promoción interna que practicamente non se cobren, pódese intuír que serían moi poucas en cada especialidade, polo que de novo estamos ante unha estratexia meramente propagandística como a que nos ten acostumados a Consellaría nestes dous últimos anos.

Así pois, desde o sindicato instamos á súa titular a que negocie de forma rigorosa e seria a OPE de 2020 e que achegue os datos que permitan ver as necesidades educativas dos próximos anos no sistema público galego.

Acordo de estabilidade para o persoal interino

A Consellaría incrementou o número de interinos na última década polas limitacións nas taxas reposición de efectivos e agora, un profesorado que foi usado para facer fronte a esas necesidades, é desprezado pola propia administración.

Toda oferta pública de emprego debería diferenciar as prazas que son produto de xubilacións ou de falecementos das que, sendo estruturais e vacantes, foron ocupadas durante anos e anos por profesorado interino.

Un acceso diferenciado a estas prazas foi o que propuxo a CIG tanto na Mesa sectorial estatal como no Consello Escolar do Estado (a semana pasada) pero a nosa proposta foi rexeitada en ambos foros.

Así pois, a única alternativa para o colectivo interino, que pode verse abocado ao paro despois de moitos anos de conxelación de ofertas de emprego e que, tal e como se demostrou nestes últimos anos, non é o que maioritariamente aproba as oposicións, é que se inclúa unha cláusula de estabilidade no actual acordo que rexe a contratación de efectivos temporais no ensino público galego.

Neste sentido, a CIG-Ensino volverá reclamar a negociación desta cuestión na Mesa Sectorial na que se aborde a OPE de 2020 á que espera que a Consellaría acuda con ánimo de negociar e sen máis anuncios electorais que distorsionen dita negociación.

NOTA: nas seguintes táboas aparecen desagregadas as especialidades con máis de 10 interinidades adxudicadas no CADP deste ano, un dato que sempre se ve lixeiramente incrementado polas contratacións que se producen a maiores a comezos de curso pero que a Consellaría aínda non nos facilitou.

ESPECIALIDADES CORPO MESTRES/AS INTERINIDADES CADP 597031-Educación infantil 139 597038-Primaria 56 597032-Idioma estranxeiro: Inglés 65 597033-Idioma estranxeiro: Francés 57 597034-Educación Física 39 597035-Música 40 597036 e 597060 – Educación especial: Pedagoxía Terapéutica 137 597037 e 597061 – Educación especial: Audición e Linguaxe 87 597039-Orientación 86

ESPECIALIDADES CORPO PROFESORADO SECUNDARIA INTERINIDADES CADP 590001-Filosofía 36 590003-Latín 35 590004-Lingua castelá e literatura 54 590005-Xeografía e historia 60 590006-Matemáticas 118 590007-Física e química 57 590008-Bioloxía e xeoloxía 44 590009-Debuxo 62 590010-Francés 47 590011-Inglés 52 590016-Música 10 590017-Educación Física 43 590018-Orientación Educativa 41 590019-Tecnoloxía 24 590053-Lingua e literatura galega 76 590061-Economía 31 590101- Administración de empresas 29 590103-Asesoría e procesos de imaxe persoal 19 590105-Formación e orientación laboral 40 590106-Hostalaría e turismo 27 590107-Informática 25 590108-Intervención sociocomunitaria 13 590109-Navegación e instalacións mariñas 13 590110-Organización e xestión comercial 23 590111-0rganización e proc. de mantenemento de vehículos 11 590112-0rganización e proxectos de fabricación mecánica 15 590113-Organización e proxectos sistemas enerxéticos 15 590115-Procesos de producción agraria 12 590116-Procesos na industria alimentaria 11 590117-Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos 15 590118-Procesos sanitarios 24 590119-Procesos e medios de comunicación 13 590123-Procesos e produtos en madeira e moble 17 590124-Sistemas electrónicos 19 590125-Sistemas electrotécnicos e automáticos 11

ESPECIALIDADES CORPO PTFP INTERINIDADES CADP 591033-Prácticas e actividades 20 591033-Equipamentos electrónicos 39 591201-Cociña e pastelaría 22 591203-Estética 19 591204-Fabricación e instalación de carpintería e moble 17 591205-Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos 14 591206-Instalacións electrotécnicas 17 591208-Laboratorio 16 591209-Mantemento de vehículos 31 591211-Mecanizado e mantemento de máquinas 16 591214-Operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios 18 591216-Operacións de produción agraria 16 591217-Patronaxe e confección 18 591218-Peiteado 11 591219- Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico 12 591220-Procedementos sanitarios e asistenciais 28 591221-Procesos comerciais 22 591222-Procesos de xestión administrativa 29 591223-Produción de artes gráficas 18 591225-Servizos á comunidade 59 591225-Servizos de restauración 16 591227-Sistemas e aplicacións informáticas 48 591228-Soldadura 19 591229-Técnicas e procedementos de imaxe e son 27

ESPECIALIDADES CORPO PROFESORADO EOI INTERINIDADES CADP 592004-Chinés 10 592011-Inglés 72

ESPECIALIDADES CORPO CMUS-ESAD INTERINIDADES CADP 594436-Danza clásica 10 594460-Linguaxe musical 16 594423-Piano 12