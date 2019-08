Cinco casos de persoas caidas nos seus domicilios en Vigo

Un máis que notable contraste estableceuse neste tipo de servizos, computándoos desde o luns día 5 da pasada semana ata a presente data de hoxe.

Fronte aos 9 requirimentos atendidos no período comprendido desde o luns 5 ao venres 9 da pasada semana, están os 16 rexistrados desde a pasada fin de semana (días 10, 11 sumando o 12 e 13 de inicio da semana seguinte), ata a data.

Hai un elemento común nas intervencións da Policia Local viguésa da pasada semana, todos os episodios involucraban a anciáns-as.

Cinco casos repartíronse entre supostas desaparicións ou persoas desorientadas, circunscribíndose os outros catro ás xa habituais caídas en domicilios con dificultade para levantarse.

Os tres primeiros casos da fin de semana xa foron comentados. Son os episodios xa informados que sucederon en Cies, atendidos polos axentes da Policía Local de servizo permanente nas Illas Atlánticas, no ámbito da Seguridade Cidadá, vixilancia do medio ambiente, concretamente o control de accesos a zonas protexidas e uso adecuado dos espazos habilitados, control de aforo de visitantes para evitar aglomeracións, auxilio a campistas, cumprimento do horario dos locais de hostalería da Illa e outros servizos a maiores.

Unha muller que confundiu a un ancián co dunha imaxe que vira nunha fotografía de persoa desaparecida. O auxilio a un pasaxeiro que resultou lesionado por unha caída no transporte público. A axuda requirida por técnicos sanitarios para localizar e trasladar a un enfermo que padece demencia senil ao centro hospitalario. A alarma espertada por un ancián de 87 anos que pulsase accidentalmente o botón de asistencia, e por último, o xa habitual aviso de nai preocupada pola tardanza do seu fillo/a en regresar a casa, elevan a oito os casos rexistrados.

Os sete restantes son de auxilios ou axudas a persoas caídas nos seus respectivos domicilios, e destes, hai varios casos destacables.

O rexistrado o día 11/08/2019 ás 16:36 horas na zona de Teis. Unha veciña alertou ao teléfono de emerxencias 112 sobre a caída dunha persoa de avanzada idade no seu domicilio, non sendo capaz de incorporarse.

A ambulancia en roteiro ao lugar, solicitou o apoio dunha patrulla da Policía Local de Vigo.

Á chegada da Unidade, xa se atopaba un indicativo de bombeiros, quen tivo que acceder por unha xanela do domicilio.

Unha vez no interior comprobaron que se achaba unha muller de avanzada idade tendida no chan, procedendo de maneira inmediata a auxiliala, ayundándola a incorporarse.

Poucos minutos despois acudiuse unha dotación de 061 que procedeu ao seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro.

O día 12/08/2019 ás 15:30 horas atenderon outro servizo deste tipo con características similares ao anterior.

Unha unidade do Grupo Operativo de Apoio, foi desprazada, previo requirimento telefónico realizado á Sala de Comunicacións do 092, por unha muller con problemas de mobilidade, que se caeu no seu domicilio e non se podía levantar nin abrir a porta.

Solicitouse a presenza de Bombeiros de Vigo no lugar, acudíndose unha dotación do Parque de Teis.

Procedendo á entrada no domicilio da muller para ser atendida, mediante forzado da porta principal, non sufrindo danos xa que se logrou a súa apertura mediante a utilización dun radiografía, polo método do resbalón.

Unha vez no interior, levantaron á muller que se atopaba no chan, solicitando asistencia sanitaria, para a citada.

Ao pouco no lugar acudiuse unha dotación do 061 asistíndoa, e non estimando necesario o seu traslado a centro médico.

A muller, resultou ser A. A, Castelo, veciña de Vigo de 68 anos de idade. Dado que se atopaba en perfectas condicións, quedou no seu domicilio, indicando que pola noite se acudirá a súa filla para visitala.

O último destacable sucedeu na mañá de onte ás 07:16 horas na zona de Balaidos, sendo solicitado polo servizo de emerxencias 112.

Como nos casos anteriores, e gardando similitudes na práctica totalidade do servizo co do día 11/08/2019.

Unha muller solicitaba axuda como consecuencia dunha caída fortuíta, sen poder levantarse e por tanto abrir a porta do seu domicilio

A Patrulla da Policía Local de Vigo unha vez no lugar, atópanse intervindo á dotación de bombeiros que tiveron que acceder por unha das xanelas do domicilio.

Tras a entrada, no interior da vivenda localizaron a unha muller tendida no chan, con dores na cadeira.

A citada C. G, veciña de Vigo de 89 anos de idade, foi trasladada ao centro hospitalario Alvaro Cunqueiro tras ser explorada polos técnicos do 061, e determinar que posiblemente sufría unha fractura de cadeira.

Pechándose con este último servizo a conta ata a data.