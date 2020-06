Cinco persoas resultaron feridas tras producirse unha colisión frontal en Vilasantar

Cinco persoas feridas é o resultado dunha colisión frontal esta madrugada en Vilasantar. Ata o lugar, desprazáronse os Bombeiros de Arzúa para liberar a un dos afectados, que quedou atrapado no interior dun dos vehículos.

Ocorreu ás 06:00 horas desta mañá na estrada que une as parroquias de Présaras e Armental, DP-3205, ao paso pola localidade coruñesa de Vilasantar.

Alí acudiron informados polo persoal do 112 Galicia, ademais dos Bombeiros, os servizos sanitarios de urxencia, que atenderon a un total de cinco persoas que viaxaban nos vehículos implicados no accidente e que presentaban lesións de diversa consideración. Para recibir os coidados necesarios, dous dos feridos foron evacuados ao Hospital de Universitario da Coruña e outros tres ao Hospital San Rafael.

Foi un particular quen, a esa hora, deu a voz de alarma a través da súa chamada ao 112 Galicia. A partir de aí, activouse un operativo no que, ademais dos profesionais sanitarios e os Bombeiros, participaron os membros do GES de Curtis e os voluntarios de Protección Civil da localidade.

Tamén acudiron os axentes da Garda Civil de Tráfico, que tratan de coñecer as circunstancias do accidente.