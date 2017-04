Cincuenta mozas e mozos galegos do exterior poderán coñecer e fortalecer os seus vínculos coa terra de orixe grazas ao programa “Aventúrate con Galicia”

327 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Secretaría Xeral da Emigración publicou a resolución pola que se convoca o programa -novo este ano- “Aventúrate con Galicia”, iniciativa dirixida a mozos e mozas con orixes en Galicia, e que residan no Exterior, realizado coa colaboración da Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Son tres as modalidades nas que se desenvolve o programa. A primeira, a de actividades no mar, ten como sede a residencia xuvenil de Gandarío, e para ela convócanse 20 prazas. A segunda, de actividades de natureza, ambiente e mar, ten un número similar de prazas e desenvolverase no Albergue Xuvenil de Area, en Viveiro. E a terceira, que leva por nome “Actividades de Aventura T”, ten 10 prazas e realízase no Campamento Xuvenil de Chacotes (Palas de Rei). Os tres centros dependen da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social.

Segundo se estipula na resolución hoxe publicada no Diario Oficial de Galicia, que especifica a documentación a presentar polos solicitantes, e os detalles do desenvolvemento do programa, o prazo para a presentación de solicitudes remata o 8 de maio.

A Xunta pon a disposición das persoas beneficiarias os servizos de aloxamento e manutención nos albergues xuvenís e residencias asignadas ao mesmo. Igualmente, responsabilízase do desprazamento dos beneficiarios desde o aeroporto ou estación correspondente ata a instalación base das actividades.

Pola súa parte, cada unha das persoas beneficiarias farase cargo da organización e pagamento dos custos da súa viaxe de ida e de volta aos seus lugares de residencia ata e desde Galicia. Igualmente realizará as xestións necesarias para a saída e a entrada ao país, tales como visados ou pagamento de taxas.

Unha iniciativa máis

Este novo programa complementa outros dirixidos á mocidade que Emigración ven desenvolvendo desde hai anos, tales como ‘Conecta con Galicia’, ‘Escolas Abertas’, ou os distintos obradoiros e cursos que organiza para a formación das segundas xeracións dos galegos no Exterior.

Cómpre lembrar, neste aspecto, que do total de cidadáns galegos residentes fóra do territorio, 7 de cada 10 xa naceron na diáspora, polo que reforzar os vínculos coa terra dos seus pais e avós tense convertido nun obxectivo fundamental para a Xunta.

As actividades realizaranse na segunda quincena do mes de xullo, e van dirixidas a mozos e mozas residentes fóra de Galicia con idades comprendidas entre os 14 e os 17 anos de idade. Levaranas a cabo, como o resto de programas que desenvolve Emigración, xunto con mozos e mozas residentes na Galicia territorial.





