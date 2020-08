Citas para a renovación do DNI na Guarda no mes de setembro

O vindeiro m茅rcores d铆a 19 de agosto de 2020 xa se poder谩n solicitar as citas para a visita das unidades m贸biles no concello para a renovaci贸n do Documento Nacional de Identidade (DNI) correspondente ao mes de setembro de 2020.

A apertura do prazo para a solicitude de novas citas no setembro ofertadas pola unidade m贸bil do Corpo Nacional de Polic铆a de Vigo comezar谩n o m茅rcores d铆a 19 de agosto de xeito presencial de 9:00h a 14:00h na Casa dos Alonsos ou de xeito telef贸nico no 986 61 0000. Ata ent贸n, aquelas persoas que de xeito urxente necesiten realizar a renovaci贸n do seu DNI, poder谩n acudir 谩s oficinas de expedici贸n de Tui (na r煤a P谩rroco Rodr铆guez V谩zquez, 3) ou Vigo (r煤a 脕lvaro Cunqueiro, 6) previa solicitude de cita no tel茅fono 060 ou ben a trav茅s da p谩xina web聽www.citapreviadni.es.