Climatización e videomarcador para Travesas

O rexedor deu conta tamén da aprobación por parte da Xunta de Goberno Local da proposta adxudicación da contratación do arrendamento dun sistema de climatización para o pavillón central do complexo deportivo de Travesas, de cara á celebración do Campionato Mundial junior de balonmán. Quedou tamén aprobada a adxudicación da contratación do subministro dun videomarcador electrónico para o pavillón central das Travesas a Mondo Ibérica, por un importe de 57.352 euros e un prazo de garantía de 7 anos.