O Club Náutico Pontecesures manda en Galicia

O Club Nautico Pontecesures vence no Campionato Galego Xovenes Promesas, que se ven de celebrar este fin de seman no Embalse do Pontillon de Verducido. Como xa ocurreu nas ultimas probas tanto a nivel galego como nacional, o Club Náutico Pontecesures reafirma a súa condición de mellor club de Galicia e de todo o territorio nacional na categoria xovenes promesas que engloba aos deportistas de categoría infantil e cadete.

Xa que consigeu tamen a victoria en Sevilla e en Zamora. O club nautico pontecesures consigue a victoria con un total de 1385 puntos seguidos do Club Cidade de Pontevedra con 1019 puntos.

Un gran traballo que dende a entidade se leva facendo dende fai anos, escalando ao lugar mais alto d piraguismo galego e nacional, sendo un referente xa en todo o pais na Liga Xovenes Promesas.