Co ritmo de emprego de 2017 Galicia tardaría 24 anos en recuperar os niveis de ocupación de cando Feijóo chegou á Xunta en 2008

O voceiro de En Marea Luís Villares e mailo deputado e voceiro de Economía Manuel Lago presentaron hoxe no Parlamento 101 preguntas coas que pretenden que a Xunta dea explicación ao feito de que Galicia sexa a comunidade autónoma coa evolución de emprego do Estado, tanto nos datos de poboación activa, coma os de poboación ocupada e desempregada.

Para Manuel Lago esa “anomalía laboral” fai que, ao ritmo de creación de emprego de 2017, cun incremento de tan só 6.000 empregos, Galicia tería que agardar ata o ano 2.042 (24 anos) para acadar o nivel de emprego de 2008, ano no que Feijóo comezou a gobernar a Xunta, e dende o que perdemos 144.000 empregos, segundo os datos do INE.

“Fomos os que máis emprego destruímos na fase recesiva 2008-2013 (-15%) e somos os que menos emprego estamos xerando na fase alcista do ciclo”, lembrou o parlamentario de En Marea para quen o segundo fracaso do goberno Feijóo é que entre o ano 2008 e 2017 o desemprego en Galicia medrase o 43%. “Feijóo presume sempre que temos unha taxa de paro inferior á media española e é certo, pero igual de certo é que Feijóo está liquidando o diferencial positivo histórico que tiña a economía galega”, sinalou.

No 4T do ano 2009 Galicia tiña unha taxa de paro que estaba 5,9 puntos por debaixo da media española, hoxe está 1,8 puntos. “Aínda temos un diferencial positivo, pero un ano máis con esta política laboral e teremos liquidado ese diferencial positivo”, indicou Manuel Lago.

Finalmente referiuse á comparación entre 2008 e 2017 nas tres variables claves do mercado de traballo: activos, persoas paradas e ocupadas. “O paro reduciuse en máis de 98 mil persoas pero só a metade porque atoparon un emprego, pois como vedes a xeración de emprego é de 53.000 persoas, o resto é unha caída de 45.600 persoas da poboación activa”. Regresión demográfica, desánimo por falta de posibilidades de atopar un emprego e emigración, ese é para En Marea o fracaso da política laboral do goberno Feijóo: “A redución do desemprego non é porque as persoas atopen un emprego, senón porque deixan de buscalo no noso país”, concluíu.

Luís Villares: “Onte a cidadanía retiroulle a maioría absoluta a Feijóo”

Pola súa banda o voceiro de En Marea, Luís Villares, vencellou o fracaso laboral co fracaso en política sanitaria. “Feijóo vai de fracaso en fracaso”, comezou, “onte demostrouse que a xente perdeu a confianza no seu goberno para garantir o dereito á sanidade en condicións de proximidade e de celeridade” e “a súa maioría absoluta sufriu os mesmos recortes que el lle aplica á sanidade”.

Para Villares a xente abandona o PP porque está defraudada coas súas políticas. “Están fartas de recortes e non se resignan a que lle supriman Áreas Sanitarias e que as deriven á privada”, sinalou. “Onte visualizouse a esperanza nunha alternativa e o desexo compartido do dereito á saúde, porque en Sanidade as distancias contan e os desprazamentos para ir ó médico merman a calidade de vida”.

“A sociedade envioulle unha mensaxe clara a Feijóo e a súa soberbia parlamentaria recibiu un baño de realidade, mentres el pavoneaba por Madrid traballando unicamente polo seu propio futuro político”, indicou o voceiro de En Marea, que pediu a inmediata retirada do proxecto de reforma da Lei de Saúde, do mesmo xeito que fixo na lexislatura pasada coa Lei de Acuicultura. “Se non, será a cidadanía a que retire a Feijóo e a súa maioría”.

Tralas declaracións do ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, defendendo o veto ao traspaso da AP9 por ser unnha autoestrada da rede estatal e o Estado ten que ter as competencias, Villares criticou duramnte a complicidade de Feijóo, “froito da súa irrelevancia política”. “Está condenando os intereses de toda a cidadanía galega”, concluíu o voceiro de En Marea.