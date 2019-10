COGAMI inicia curso de loxística en Vigo para persoas con discapacidade

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) iniciou nas instalacións de Vigo (rúa Teixugueiras, nº15 baixo) un curso de Apoio loxístico no almacenamento industrial con movemento de cargas, dirixido a persoas con discapacidade e/ou incapacidade laboral para profesión habitual.

Financiado pola Fundación ONCE e o Fondo Social Europeo, o curso forma parte do Programa operativo de inclusión social e economía social 2014-2020, dentro da convocatoria de axudas económicas a proxectos de reforzo da empregabilidade a persoas con discapacidade “Un a Un”, dentro do programa POISES de promoción da inclusión social, de loita contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Un total de 8 persoas, todos homes, procedentes dos concellos de Vigo e Redondela, son os que iniciaron esta acción formativa que conta cunha duración de 265 horas lectivas, impartidas de luns a venres en horario de 9 a 14 horas, das que 100 van ser prácticas en empresas da zona.

O curso de Apoio loxístico no almacenamento industrial con movemento de cargas rematará o 13 de decembro.