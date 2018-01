Colisión múltiple en Mos

Connect on Linked in

Un camión, unha furgoneta e un turismo víronse implicados nun accidente de tráfico que ocorreu esta mañá na A-55, ao seu paso polo concello de Mos.

Como consecuencia do impacto, unha persoa resultou ferida e tivo que ser evacuada nun ambulancia de Urxencias Sanitarias ao centro hospitalario de referencia.

Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o sinistro produciuse ao fío das once desta mañá na A-55, en sentido ao Porriño. Alí se dirixiron os efectivos de emerxencias e os axentes de seguridade, alertados polo persoal do CIAE 112 Galicia.

Un camión perde parte da súa carga a causa dun accidente de tráfico na AC-12, na Coruña

Un camión bañeira cargado con millo perdeu parte da súa carga despois de bater cun turismo na AC-12, preto da Ponte Pasaxe.

Por fortuna, ninguén resultou afectado, pero boa parte da carga do camión quedou ciscada pola vía, o que dificultou a circulación dos vehículos.

Así, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pediuse a colaboración do persoal de limpeza e mantemento do Ministerio de Fomento co obxectivo de retirar os restos e restablecer as condicións de seguridade na vía.

O accidente rexistrouse ás 11:00 horas desta mañá.