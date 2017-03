A columna galega das Marchas da Dignidade volve a Madrid

135 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Na derradeira xuntanza da Comisión Coordinadora Galega das MMdD celebrada esta semana en Compostela acordamos que o 27 de maio, a Columna Galega volve a Madrid participando de unha nova e grande manifestación centralizada que, como no 2014, será multitudinaria.

Entre outros, o acordó máis importante e unánime foi o de poñerse a traballar arreo, dende xa!, para que A DIGNIDADE GALEGA esté presente o 27 de maio en Madrid xunto co resto de columnas que acudirán dende todos os pobos, rexions, comunidades e nacions do estado español a unha nova e grande manifestación centralizada para seguir reclamando PAN, TRABALLO E TEITO.

Establécese unha folla de ruta para fixar os distintos actos camiño do 27M e para difundir, financiar e chamar a mobilización a todo o Pobo Galego: Negociaranse trenes e autobuses nas mellores condicións posibles. Dende as Marchas dirixiremonos a todos os colectivos galegos en conflicto chamando a confluir nesta grande manifestación, como xa fixeramos no 2014. “As Marchas somos un movemento de movementos donde cabemos tod@s, e tod@s somos necesarios para golpear forte, xunt@s e dunha sóa vez”. O Primeiro de maio tomarase como data de referencia para chamar á imprescincible unidade de clase de cara ao 27M en todas as mobilizacions que se convoquen.

O día 1 de Abril dende a Columna Galega asistiremos a unha nova Asemblea Estatal en Vallecas para poñer en común co resto de columnas o formato e a estratexia organizativa da mobilización do 27M.

PAN, TRABALLO, TEITO E IGUALDADE será o lema para esta nova grande mobilización das Marchas da Dignidade sobre Madrid o 27M.

En defensa das pensións públicas dignas e a cargo dos Presupostos. Non aos Pactos de Toledo.

Polo emprego estable, salarios dignos e a renda básica:

Derogación das reformas laborais.

Pola liberdade d@s pres@s e procesad@s por loitar. Amnistía.

Polo non ao pago da débeda. UE e FMI fora xa daquí.

Pola defensa dos Servizos Públicos como dereitos esenciais.

Contra o feminicidio: Nos queremos vivas, nin unha menos.



