Comezan as obras de saneamento en Pardellas, Cela, que se completarán con traballos nas parroquias de Louredo e Guizán dando servizo a uns 260 veciños

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, o tenente alcalde e concelleiro de Vías e Obras, Camilo Augusto, e o edil mosense da parroquia de Cela, Gonzalo Alonso, visitaron esta mañá as obras de acometida da rede de saneamento no Camiño do Monte de Pardellas na parroquia de Cela. Estes traballos lévanse a cabo a través do Plan Concellos e mediante os mesmos instálanse un total de 467,97 metros de tubería e darase servizo a 18 vivendas e 72 habitantes.

Dentro desta mesma subvención do Plan Concellos 2020, a administración local mosense acometerá tamén o proxecto de ampliación da rede de saneamento integral nas parroquias de Louredo e Guizán. Sumando entre as tres parroquias, Cela, Louredo e Guizán, un orzamento de 249.688,42 euros. O prazo estimado da execución das obras é de 3 meses para cada un dos colectores que se proxectan, incluído o estudo e preparación das mesmas.

Na parroquia de Louredo os colectores proxectados na instalación do saneamento acometeranse nas zonas da Estrada Peinador-Os Valos e a Estrada Alto de Barreiro Santiaguiño. Instalaranse 1.026,93 metros de tubería e darase servizo a 25 vivendas e 100 habitantes.

E en Guizán no Camiño do Crasto e no Camiño da Ponte. Instalaranse 1.067,18 metros de tubería e darase servizo a 22 vivendas e 88 habitantes. En total poderán conectarse ao saneamento 65 vivendas das tres parroquias.

Sobre estas obras os representantes municipais, Arévalo, Augusto e Alonso declaraba esta mañá que “desde o Concello de Mos continuamos a dar pasos e avanzando cara a consecución do saneamento integral no municipio, e facémolo tocando todas as fases: tras anos de acometidas nas que se daba servizo a moitas vivendas, agora atopámonos realizando as fases máis complicadas que corresponden a tramos máis difíciles e nos que hai menos vivendas; que son as que quedaron para o final”. E ademáis rexedora local e concelleiros anunciaron que “para rematar todo o saneamento pendente e lograr o saneamento integral en Mos queda pendente unha inversión total de 1 millón de euros que se executará ao longo do vindeiro ano”. Prazo no que se acometerá o tramo correspondente á estrada Nacional 550 que dará servizo ás parroquias de Mos, Louredo e Sanguiñeda-Amieirolongo. Aos vecinos/as destas tres zonas alcaldesa, Nidia Arévalo, quixo hoxe “pedirlles desculpas pola demora e agradecerlles a paciencia que levan tido ante esta tardanza que é allea á vontade municipal e ven dada pola longa espera de permisos doutras administración”.

Agora por fin, xa a curto prazo, farase realidade o 100% do saneamento instalado en Mos, que será posible tras tantos anos acometendo obras que deran servizo de alcantarillado á veciñanza. A recta final acurtarase tamén en breve grazas a que a Xunta de Galicia atópase licitando a obra de saneamento que permitirá rematar a acometida da instalación na parroquia de Pereiras. Trátase dunha obra a realizar pola Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia e mediante a que se executarán na parroquia de Pereiras varios colectores que permitan completar o saneamento no núcleo parroquial. A obra conta cun orzamento de 430.026,10 euros.

A actuación dividirase en dúas zonas: Rede Norte cunha acometida de 771,55 metros de lonxitude de instalación que dará servizo a unhas 24 vivendas e 96 habitantes. Rede Sur cunha acometida de 1.052,38 metros de lonxitude de instalación que dará servizo a unhas 33 viviendas e 132 habitantes. O prazo que se estima para a execución das obras é de 4 meses.

Entre as 4 obras descritas darase servizo de saneamento a preto de 500 veciños e veciñas de 4 parroquias mosenses (Cela, Louredo, Guizán e Pereiras) e mellorarán a seguridade viaria en 7 viais municipais, que tamén serán asfaltados tras o remate dos traballos de acometida da rede de saneamento.