Comezan os preparativos para a homenaxe a Carlos Casares en Xinzo de Limia o Día das Letras Galegas

O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, reuniuse co alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, para coordinar o acto institucional do próximo 17 de maio, Día das Letras Galegas, no marco dunha xuntanza na que tamén participaron o concelleiro de Cultura, Luis Miguel Gil, e o presidente do Centro PEN Galicia, Luís González Tosar.

A homenaxe institucional da Xunta de Galicia a Casares e o acto principal da Real Academia Galega terán lugar o próximo 17 de maio no municipio limiao, ao que o escritor foi vivir coa súa familia aos 4 anos de idade. As vivencias na comarca da Limia terán unha destacada pegada na obra literaria de Casares.





