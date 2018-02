Comezan os traballos de renovación do firme no taboleiro central da Ponte de Rande, na AP-9

Canalizarase o tráfico polas novas calzadas laterais, manténdose en todo momento dous carrís por sentido de circulación -Os traballos execútanse nos meses de menor intensidade de tráfico e de forma continua para minimizar as afeccións.

O pasado 30 de decembro de 2017 abríronse ao tráfico as calzadas laterais da Ponte de Rande dentro das obras de ampliación da AP-9 a tres carrís por sentido entre as ligazóns do Morrazo e Teis, en Vigo.

En consonancia co programa de obras, agora é necesario acometer os traballos de renovación do firme nos taboleiros centrais da ponte.

Os traballos comezarán na noite de hoxe, 13 de febreiro, e traballarase de forma continua para minimizar a duración da restrición, que tamén dependerá das circunstancias meteorolóxicas. Procurouse realizar os traballos coa menor afección á circulación posible, nos meses con menor volume de tráfico. Prevese que os traballos finalicen antes da época estival, cando o volume de tráfico crece de forma significativa.

Desvíos de tráfico previstos Para facelo coas necesarias garantías de seguridade para usuarios e traballadores, previuse desviar o tráfico de forma alternativa nos taboleiros centrais, dispoñendo en todo momento dous carrís por sentido de circulación, segundo indícase a continuación:

1. Traballos en calzada dereita (crecente) e desvío do tráfico pola calzada esquerda (decreciente), mantendo abertos os carrís anexos (taboleiro ampliado).

2. Traballos en calzada esquerda (decreciente) e desvío do tráfico pola calzada dereita (crecente), mantendo abertos os carrís anexos (taboleiro ampliado).