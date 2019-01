Comezaron as labores de desentullo no barrio da Torre de Paramos

Connect on Linked in

O proxecto de desentullo, demolicións e consolidacións urxentes no núcleo de Paramos. Con este documento asinado pola empresa adxudicataria, Demoliciones e desamiantados Galicia S.L., a empresa Renova Integral, autora do proxecto, o coordinador de seguridade, Fernando Rodríguez Antelo, o director de obra, Francisco Valle Rubín e polo Concello de Tui, do seu alcalde, Carlos Vázquez Padín. Se cumpren todos os pasos previos o inicio da obra, polo que, a partir do próximo luns, 7 de xaneiro, comezarán os traballos no núcleo de Paramos.

O prazo de execución é de dous meses a partir da data do inicio, tal como se recolle no documento asinado no día de hoxe. Deste xeito, a partir de este luns os veciños afectados pola explosión da pirotecnia verán cumprido unha das súas principais demandas. O comezo das obras de recuperación do barrio para as que este desentullo é un paso previo necesario.

O alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, mostra a súa satisfacción por o inicio destes traballos e asegura que é un paso importante para solucionar todos os danos provocados pola explosión no barrio da Torre. O mesmo tempo di que agora haberá que dar pasos para comprometer ó goberno central no financiamento.