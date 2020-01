Este suceso tivo lugar no día de onte ás 23:45 horas, a Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo recibía unha chamada desde o Camiño de Fonte Santa.

A solicitante do servizo, tras facilitar a dirección onde se producía o problema, indicou que a súa parella estaba ebria e moi agresiva, cortándose a chamada bruscamente.

Unha dotación trasladouse ao lugar en alerta, atopándose a unha muller no rellano da vivenda, mostrando tal nerviosismo que lle era imposible articular palabra.

Dado o estado no que se atopaba, os Axentes solicitaron a presenza dunha ambulancia para atendela, en espera da cal, a referida conseguiu relatar o feitos obxecto da chamada.

Así B. G, de Vigo e 44 anos de idade, comentou que esa mesma noite, a súa parella presentouse ebria no domicilio, iniciándose unha discusión entre ambos, que finalizou cando o home abandonou a vivenda.

Aos poucos minutos volveu retomando a discusión, ata que nun momento dado, comezou a zarandearla, tirándoa contra a parede, ante o cal, ela tratou de fuxir, suxeitándoa el do pelo e golpeándolle a cabeza contra a parede, tratando ela de zafarse do agarre ao que era sometida, como consecuencia do cal caeu ao chan, momento en que continuando coa agresión golpeoulle nas costas.

Finalmente conseguiu escapar e realizar a chamada, interrompida polo home cando lle arrebatou o móbil das mans.

Dada a magnitude da agresión e a violencia do agarre á que foi sometida, bátaa que levaba atopábase toda rota, cuestión observada polos axentes.

A muller foi atendida en primeira instancia e posteriormente trasladada ao PAC Pizarro, para ser valorada e expedirlle o correspondente parte de lesións.

Unha vez a muller foi trasladada, os Axentes procederon á detención do home D. M. D, de Baiona e 45 anos de idade, pola comisión dun delito de violencia de xénero.