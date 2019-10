O comité de BorgWarner rexeita a batería de medidas anunciadas pola empresa para reducir persoal

O Comité de Empresa de BorgWarner non comparte a posición catastrofista da dirección e “moito menos” a batería de medidas que vén de anunciar para o próximo ano: baixas incentivadas, internalización de servizos, EREs ou extinción de contratos. Fronte a isto considera, cando menos rechamante que o anuncio para o ano próximo coincida co momento no que toca negociar o convenio colectivo por soa “a medida de presión e medo ao persoal”. Por iso demandan que a dirección de BW centre os seus esforzos en atraer proxectos para Vigo, no canto de deseñar plans de destrución de emprego e convocan unha asemblea informativa de traballadores/as para abordar a situación actual e os pasos a seguir.