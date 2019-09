Caballero recibe ao comité de empresa de Vulcano e dá o seu apoio aos traballadores do estaleiro O alcalde de Vigo recibiu este mércores ao comité de empresa do estaleiro Vulcano e deu o seu apoio ás reclamacións dos traballadores. Os representantes da empresa trasladaron ao rexedor vigués a súa preocupación pola situación que viven logo de que a empresa entrase en fase de liquidación co correspondente finiquito para toda a plantilla.