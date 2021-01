Cómo blanquear los dientes; ¿En casa o en clínica dental?

El blanqueamiento dental es uno de los tratamientos más demandados en la actualidad. Lucir una sonrisa siempre blanca y hermosa no es fácil, y es que, aunque las piezas estén bien alineadas, el color tiende a oscurecerse constantemente y de forma natural. En ocasiones, aparecen manchas, otras veces los dientes se ven demasiado amarillos… El blanqueamiento es una buena solución para recuperar una sonrisa más atractiva, sobre las distintas opciones, si es preferible llevar a cabo un tratamiento en casa o en una clínica, va a tratar este artículo

Una de las primeras cosas que se observan de una persona es su boca. Una imagen de una sonrisa blanca causa mejor impresión que una con dientes manchados o amarillos. Este es uno de los principales motivos por los que el tratamiento de blanqueamiento dental se ha incrementado tanto en los últimos años.

Unos dientes blancos representan en la sociedad actual que se está ante una persona que se cuida, con cierto nivel económico, que se preocupa por la salud… y esto hace que sea más fácil confiar en ella. Tener blancos los dientes es sinónimo de estatus social, siendo este uno de los principales motivos del aumento de demanda.

¿Qué es un blanqueamiento dental?

Un blanqueamiento dental es un tratamiento por el que se puede modificar el color de los dientes haciéndolos más claros. Como norma general se efectúa en una clínica dental, por un especialista, aunque también hay tratamientos para llevarlos a cabo en casa, con productos específicos que se vienen comercializado con notable éxito.

La diferencia de precios es muy elevada entre unas clínicas y otras, así como entre las diferentes técnicas o productos utilizados, y sobre todo cuando el blanqueamiento se lleva a nivel particular en los hogares.

Precio de blanqueamientos dentales

En el mercado de los blanqueamientos dentales hay mucha desinformación y un rango de precios muy alto. Esto hace que el paciente, en muchas ocasiones, no quede satisfecho con el resultado porque no está bien informado sobre los diferentes tipos de blanqueamientos y sus precios.

En sMySecret tienen 3 modalidades de blanqueamiento: un kit de blanqueamiento para casa, un blanqueamiento tradicional en clínica y, por último, la combinación de ambos (el más recomendado para mantener los dientes blancos más tiempo).

Hay que dejar claro que los blanqueamientos efectivos no bajan de los 150€, sea cual sea su modalidad. En el caso de sMySecret utilizan GLO Science, de gran eficacia, tanto para el blanqueamiento desde casa como en clínica.

Se trata de un blanqueamiento que tiene mucho éxito en Estados Unidos y que ha recibido diversos premios en innovación y tecnología. Su precio no es bajo, pero no es caro si se compara con la mayoría de blanqueamientos tradicionales. Se pueden ver las diferentes combinaciones que se ofrecen en sMySecret a través del siguiente link: blanqueamiento dental precio y elegir la modalidad que se prefiera para conseguir dientes más blancos.

Blanqueamientos caseros, los más económicos

Los blanqueamientos más baratos que se pueden encontrar son kits de blanqueamiento para casa, que parten desde los 20€. Sin embargo, si realmente se quieren conseguir buenos resultados y tener los dientes más blancos, como mínimo se necesita un kit de blanqueamiento con luz led, para potenciar el efecto del agente blanqueador.

En sMySecretofrecen un Kit de blanqueamiento dental para casa por 195€, que incluye viales con agente blanqueador, lámpara led, estuche y protector labial. Además, va sincronizado con una app para que se pueda hacer un seguimiento del tratamiento y que se use adecuadamente.

No obstante, si de momento no se quiere o no se puede gastar dinero para blanquear los dientes, existen algunas opciones gratuitas, aunque mucho menos efectivas, en el post de blanqueamiento dental casero. Tan solo hay que clicar en el enlace sugerido para acceder a más información sobre trucos caseros probados y seguros para lograr el efecto dental deseado.

Blanqueamientos seguros y eficaces

Aunque existe más de un blanqueamiento dental seguro, no todos pueden garantizar buenos resultados. La marca GLO es la que trabajan en las Clínicas sMySecret y está formulado en peróxido de hidrógeno. Los interesados pueden elegir entre hacerse un tratamiento combinado entre aplicaciones en la clínica, utilizando una mayor concentración, pero supervisadas, o realizarlo en más sesiones, con un producto menos concentrado, desde la comodidad del hogar.

El modo de utilizarlo, tanto en clínica como en casa, es el mismo. Tras salvaguardar las encías y labios con el protector, se pone el producto en los dientes y se hacen 3 aplicaciones de 8 minutos. En este sentido, las sesiones son mucho más cortas que con otras marcas de blanqueamiento. Sin embargo, la ventaja más destacada no es que las aplicaciones sean más cortas, sino que no produce sensibilidad y no duele nada, como sí ocurre con otros productos.

El motivo por el que no produce molestias es el diseño patentado de la pieza de boca, que hace que el oxígeno no se escape. Este es la razón por la que otros tratamientos blanqueadores dentales sí producen dolor.

Otra gran ventaja es que resulta muy de sencillo de usar en casa. El dispositivo GLO avisa cuando acaba cada aplicación de 8 minutos. Tan solo hay que repetir el proceso 3 veces y nada más.

Los pacientes ven resultados desde la primera sesión si se realizan las aplicaciones bien, aunque la duración del tratamiento dependerá de cuántos tonos se deseen aclarar. En la clínica sMySecret se aseguran de informar bien a sus pacientes para que realicen el tratamiento correctamente y consigan lo resultados deseados.