¿Cómo buscar trabajo en Alemania? Aquí te dejo las pautas a seguir

¿Estás buscando trabajo en Alemania y no sabes ni cómo empezar? Para empezar, ¿Sabes hablar en alemán? Si no es así tienes que saber un mínimo de frases en alemán para poder comenzar tu aventura. Seguramente no será muy sencillo ya que si no sabes el idioma y sin contrato, resultará complicado pero no es imposible. Además, lo máximo que puede pasar es que tengas que volver a casa y seguro que habrás aprendido muchísimas frases en alemán. Y, habrás vivido una experiencia muy enriquecedora para poder conocerte a ti mismo y también, servirte en un futuro.

Si sabes alguna frase en alemán, te va a facilitar muchísimo el camino ya que seguramente tendrás que moverte en tren o, incluso, cuando tengas que ir en avión, te serán útiles. Es evidente que si sabes más de dos frases en alemán e incluso, si sabes desenvolverte bien, sea mucho más simple encontrar trabajo. Aún así, existen muchos cursos online gratis en Internet para aprender alemán. ¡Podrás aprender muchísimas frases en alemán!

Hablando de cursos, puedes impartir clases de español en Alemania sacando un certificado homologado en menos de un mes. En la mayoría de los casos, no será un contrato de 40 horas a la semana pero se pagan unos 18€ la hora y en algunos casos, te suelen dar un coche y te pagan la gasolina.

Otro tipo de empleo en el cuál no de requiere hablar alemán es en la hostelería. Trabajar como friegaplatos o, trabajos similares, no es indispensable ser conocedores del idioma. También, trabajos como en los Call Centers y las Startups necesitan a personal que tenga pleno dominio del español entonces, ¿Por qué no probar? El único requisito eso si, será que te pedirán el idioma inglés. Éste será necesario para poder pasar la entrevista y para en un futuro, comunicarte al interno de la empresa.

Por otro lado, si todos estos trabajos no te parecen interesantes para iniciar tu aventura en Alemania, puedes comenzar con los famosos Minijobs. Suelen ser trabajos no superiores a 15 horas a la semana y pagan unos 450€ al mes. Este tipo de trabajos son muy compatibles para personas que aún no saben la lengua germana ya que le permite realizar cursos o, incluso, realizar otro minijobs. Esto supondría ya casi un sueldo ya que con unas 30 horas a la semana, podrías llegar a cobrar 900€. Los inconvenientes de esto es que tendrás que pagarte un seguro médico pero en algunos minijob existen ayudas para ello y, en estos trabajos, no cotizas. La parte positiva, sin embargo, es que no es necesaria una cualificación y en muchísimos no hace falta hablar alemán.

¿Te he convencido en vivir esta experiencia? Espero que sí. Y, si no es así, al menos sabrás toda esta información para cualquier persona que conozcas que esté interesada en trabajar en Alemania.