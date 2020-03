Cómo comenzar a tocar el piano

El piano es uno de los instrumentos más hermosos e icónicos en el mundo de la música. Nada es tan encantador como sentarse en un piano y maravillar a los presentes con una sorpresiva melodía. Sin embargo, aprender a tocar piano no es cosa sencilla.

Existen muchas opciones para aprender, como contratar un profesor particular. Puedes conseguir clases de piano en Madrid en cuestión de minutos, usando sitios web como BuscaTuProfesor.es. Pero si estás determinado a comenzar por tu cuenta, sigue estos consejos.

Busca Tu Propio Piano O Teclado

Podrá parecer obvio, pero te sorprendería la cantidad de personas que se saltan este paso. Practicar con el piano de la escuela o de un amigo está bien al principio. Pero si quieres seriamente dedicarte a aprender piano, tendrás que tener tu propio instrumento.

Eso sí, no es necesario que vacíes toda tu alcancía en el proceso. Para empezar a aprender, un piano o teclado electrónico de segunda mano es más que suficiente. Puedes encontrar muy buenos precios buscando en redes sociales y mercados locales.

Encuentra el Do Central

Tener un teclado enfrente sin saber nada de música puede ser intimidante. Pero si encuentras el Do central, todo comenzará a caer en su lugar. El Do central es algo así como tu “base” en el piano. Todos los temas para principiantes comienzan en Do central.

Do central en piano es la tecla blanca, justo a la izquierda de los dos teclas negras del centro. Comienza con un el pulgar derecho en Do central, el índice en la siguiente tecla blanca (Re), y el dedo medio en la siguiente tecla blanca (Mi).

Estas tres notas bastan para muchas melodías sencillas, y te permitirán ir aprendiendo poco a poco el resto.

Aprende a Leer Música

Antes de poder tocar algo más que las tonadas básicas de piano que todos los niños conocen, tendrás que aprender a leer música. Es una habilidad que te será sumamente útil al dominar el piano, y cualquier otro instrumento que te llame la atención en el futuro.

Al leer música, podrás practicar progresiones de acordes y piezas mucho más complejas e interesantes. Hay muchos recursos gratuitos en línea para aprender a leer notación musical. Sin embargo, pueden ser algo tediosos de seguir, especialmente para un principiante.

Ejercita Tus Dedos

Para tocar el piano, hace falta tener considerable fuerza y elasticidad en los dedos. Pero si tus dedos no son naturalmente largos y diestros, no te preocupes. Hay muchos ejercicios para ayudarte.

Los ejercicios de dedo para pianistas incluyen estirar los dedos, para poder tocar teclas muy separadas, También les permiten desarrollar la fuerza necesaria en las yemas y articulaciones de los dedos para tocar enérgicamente por horas.

Considera Un Tutor Profesional

Aprender por tu cuenta puede ser muy entretenido, pero eventualmente, tiene sus limitaciones. La retroalimentación, consejos y orientación que ofrece un tutor profesional es incomparable.

Si sientes que estás progresando en el aprendizaje del piano, y quisieras acelerar tu ritmo, considera contratar un profesor particular. Con un par de lecciones por semana puede ser más que suficiente para duplicar tu progreso al practicar por tu cuenta.