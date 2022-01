Cómo elegir las mejores llantas para tu coche

A la hora de escoger unas buenas llantas para tu coche, debes escoger algunas que sean compatibles con tu vehículo. Si estas no son compatibles con tu vehículo tendrás que hacer el proceso de homologación de su montaje en la ITV.

No cabe duda que las llantas momo son una gran opción, pero debes asegurarte de saber si debes homologar el montaje de las llantas. Por este motivo, desde Todollantasshop nos traen unos consejos para que puedas escoger las mejores llantas para tu vehículo.

¿Qué llantas no requieren homologación?

Es importante tener en cuenta que la ITV verificará el ancho de vías de tu coche, para que sea similar al que viene en la ficha técnica de tu vehículo. Las llantas no deben exceder más de 300 de ancho de vía, o de lo contrario tendrás que homologar el montaje de tus llantas.

La ley permitirá variar el ancho de tu vehículo, pero solo dentro de un límite establecido, que será de +60mm para turismos y de +150mm para todoterreno. Si la anchura de vías no excede los 30mm no será necesario homologarlas, así como si no sobresalen de la carrocería del vehículo o toquen algún elemento mecánico.

¿Cómo elegir las llantas del vehículo?

Elegir unas llantas para tu vehículo puede ser un dolor de cabeza en especial si no eres muy entendido en el tema. Puedes asesorar en la tienda de llantas de Todollantasshop, así como fijarte en algunos aspectos básicos para tu elección como son:

Anchura de la llanta

Esta también se llama garganta y se medirá en pulgadas, y será la otra medida que complementa el tamaño de las llantas. Esta es la distancia entre los dos lados de la llanta, y el ancho siempre va unido al diámetro de la llanta. Por ejemplo, podremos encontrarlos con opciones 7×17”, 8.5×19”, etc.

Diámetro

Para que puedas conocer el diámetro compatible con tu vehículo, será necesario tener en cuenta el diámetro de los neumáticos. Sin embargo, en algunas ocasiones podrás incrementar el tamaño de las llantas, pero para ello necesitarás unos neumáticos que sean compatibles para evitar inconvenientes. Por este motivo, lo mejor es que busques la asesoría de un profesional que se encargue de asesorarte al respecto.

Anclaje

Esta es una medida de dos partes, y la primera de ellas es el número de agujeros que tiene la llanta. Si tiene 5 agujeros, necesitarás 5 tornillos para instalarla. Por otra parte, se debe tener en cuenta la circunferencia que se crea entre los puntos centrales de los agujeros. Este dato normalmente viene grabado en la parte trasera de la llanta y debes elegir un modelo que sea compatible con tu coche.

Buje

Este es el agujero que tiene la llanta, y debe tener exactamente la misma medida que el buje del coche. Si escoges una llanta que sea superior al diámetro del buje de tu coche se podrían producir problemas de vibración. Para estos casos se tendrán que usar anillos centradores para que la llanta se pueda ajustar a la perfección el buje de tu coche.

Desplazamiento

Esta es la distancia que existe entre la superficie de apoyo de la llanta y el centro del ancho de la llanta. Esta medida es muy importante, porque es la principal causante de que la llanta no sea compatible con tu vehículo.

Si esta medida no es la misma que recomienda el fabricante la llanta podría chocar con la pinza del freno, con la suspensión o salirse del ancho de vías permitido.

Teniendo en cuenta estas consideraciones ya podrás escoger unas llantas que vayan perfectas con tu coche, y que no te vayan a producir ningún tipo de accidente en las vías.