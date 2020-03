¿Cómo elegir un cortacésped de gasolina?

El cortacésped es un aparato imprescindible para mantener el jardín en las mejores condiciones, para que esté sano, cuidado y pueda lucir una estética de lo más interesante.

Si quieres comprar uno de estos aparatos, seguramente te sentirá algo confuso teniendo en cuenta la gran variedad de opciones que hay en el mercado. Nuestra recomendación es que elijas un cortacésped de gasolina, ya que tienen una mayor autonomía.

Si todavía no sabes cómo elegir el mejor cortacésped de gasolina, te invitamos a seguir leyendo esta guía de compra:

¿En qué debemos basarnos para elegir el mejor cortacésped de gasolina?

Potencia

La potencia del cortacésped es un factor muy importante. Si elegimos un modelo que se nos quede corto en cuanto a potencia se refiere, será toda una odisea que el jardín quede tal y como nos lo hemos imaginado.

Hay algunos modelos (los más recomendables) que son capaces de llegar a una potencia de 6,75 CV. Esta característica potencia, unida a la tracción mecánica de un modelo autopropulsado, conseguirá que el jardín se quede en buenas condiciones en un tiempo récord, y que no nos tengamos que haber esforzado mucho para ello.

Autonomía

Como ya hemos comentado, los cortacéspedes de gasolina son autónomos, y es que no dependen del tendido eléctrico. Es decir, que no tendremos que pasar un cable con su alargadera por todo el jardín, ni estaremos restringidos a no llegar a aquellas zonas a las que no llega.

El cortacésped de gasolina tan solo necesita este tipo de combustible para funcionar. Además, con un poco cantidad pueden conseguir un gran rendimiento, por lo que merece la pena la inversión.

Facilidad de manejo

Hay todo tipo de modelos de cortacésped de gasolina, y esto, aunque pueda parecer una ventaja, nos puede abrumar hasta el punto de no saber que decisión tomar.

Por esta razón, nosotros te recomendamos apostar por un modelo que sea fácil de manejar, intuitivo.

Los más recomendados son aquellos que tienen un sistema de autopropulsión incorporado; esto quiere decir que no hace falta que nosotros empujemos la máquina o, por lo menos, no tendremos que hacer toda la fuerza.

Algunos modelos tienen sistemas de regulación de la altura de corte, otros cuentan con chasis que se han diseñado con materiales livianos para aligerar la carga del aparato, etc.

Ten presente que estas prestaciones elevarán el precio del aparato, pero merecerá la pena la inversión.

Compra un cortacésped de gasolina si…

-Tienes un jardín, huerto o zona que tenga un tamaño medio-grande. Si el lugar es demasiado grande, no lo dudes y compra un modelo de cortacésped de gasolina que sea autopropulsado.

-El césped del lugar es duro y no se puede cortar de otra manera.

-Si le vas a dar un uso continuado y casi diario.

-Si no quieres depender del tendido eléctrico, no cuentas con un enchufe cerca o ni tan siquiera con adaptadores conseguirías cubrir todo el entorno.

-Si buscas un aparato que realmente aguante el paso del tiempo.

Esta información te ayudará a encontrar el modelo deseado.