A la hora de hacer limpieza, hay que hacerlo de manera consciente. Y con eso se refiere a la cantidad de veces en las que se usa ese objeto que limpias, la cantidad de bacterias que se pueden acumular y las enfermedades que incluso puedes coger si no lo mantienes limpio. Una de las estancias más importantes para mantener limpias es el cuarto de baño y más aún el inodoro. Pero ¿cómo limpiar y desinfectar el inodoro?

Para limpiar y desinfectar el WC tienes que tener en cuenta primero que no se debería limpiar una vez a la semana. Si puedes limpiarlo de dos a tres veces a la semana, sería lo ideal. Recuerda que no es lo mismo que limpiar que desinfectar, porque limpiar es quitar las manchas visibles y desinfectar, es eliminar todo rastro de microorganismo perjudicial que no se ve a simple vista.

¿Cuántas bacterias tiene un inodoro?

Muchas personas no son capaces de entender que un inodoro puede llegar a acumular tal cantidad de bacterias que podrías pillar cualquier infección en cualquier momento.

Se ha descubierto que solo en el asiento, hay más de 50 bacterias por cada 2,5 cm. Es decir, y solo te sientas ahí. Imagina la cantidad de bacterias que debe haber en el interior de la taza, ya que allí acaban la mayoría de los desechos del cuerpo humano.

Entre las bacterias que se pueden encontrar en el asiento y en el interior de la taza están:

Estreptococos

Estafilococos

Y virus como la hepatitis y el de la gripe

Especialmente si se trata de un inodoro público, las medidas de higiene deben ser maximizadas.

¿Cómo limpiar el inodoro de manera adecuada?

La lejía es imprescindible, ya que mata todo tipo de bacterias y virus, pero el problema es que puede llegar a ser muy agresiva, especialmente si se deja restos en la superficie y luego ésta, entra en contacto con la piel humana.

Así que se recomienda un producto específico para baño, para que puedas limpiar en profundidad la taza del WC y asegurarte que estará todo bien limpio. Recuerda incidir mucho en:

La tapadera del inodoro, tanto la parte posterior como la anterior

El asiento es como un aro, debes limpiar la zona de ambas caras, pero también, el interior y exterior del aro, que suele ensuciarse también.

Con un cepillo, recuerda limpiar la parte interior de la salida del agua, para evitar la acumulación de suciedad

Recuerda usar una escobilla para limpiar el fondo del inodoro

Lo que necesitas para desinfectar el inodoro perfectamente

En primer lugar, necesitas bayetas que no se hayan empleado en el resto de las piezas del baño y mucho menos que se hayan utilizado en la casa. Necesitas una bayeta solo para el baño inodoro. Lo mismo ocurre con la escobilla o cepillo que uses para frotar y limpiar, solo debe usarse un tipo y su único uso será para el baño.

Recuerda usar guantes cuando te dediques a limpiar la taza del inodoro y lavarte bien las manos, después de haber terminado.