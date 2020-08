Comprar neumáticos usados, más baratos, rara vez sale a cuenta

En momentos de crisis es tentador recurrir a productos de segunda mano para ahorrar. Sin embargo, en el caso de los neumáticos usados, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no recomienda su compra. El principal motivo es la seguridad; o para ser exactos, la falta de seguridad, ya que se desconoce el uso que se les ha dado mientras rodaban con otro coche: no es posible saber si han sido bien tratados ni conservados. Y en estas circunstancias el riesgo de un reventón es mayor, pudiendo causar un grave accidente de circulación.

En cuanto a su presunto ahorro, OCU lo pone en duda. Para comprobarlo, se han buscado on line neumáticos usados y se ha calculado su precio real, resultado de dividir el precio de venta entre los milímetros de dibujo útil, que a su vez es el resultado de restar a la profundidad del dibujo anunciado la cifra de 1,6 mm, el límite legal de goma con el que se puede circular. Así para un neumático Michelin 205/55 R 16 V usado, con 5 mm de profundidad anunciada del dibujo y un precio de 45 euros, el ahorro apenas alcanza los 0,5 euros. Mientras que para un neumático Firestone 185/65 R 15 H usado, con 6,5 mm de profundidad y un precio de 60 euros, no solo no se ahorra, sino que sale más caro que un modelo nuevo. Lo mismo que para un Pirelli 245/45 R 17 W usado, con 4 mm de profundidad y un precio de 21 euros.

A esto hay que añadir el trastorno de tener que ir a taller a cambiar los neumáticos con más frecuencia en el caso de los usados. Si, por ejemplo, con neumáticos nuevos hay que ir cada 50.000 km, con uno de 5 mm de dibujo habría que ir cada 26.500 km.

En definitiva, OCU recomienda adquirir siempre neumáticos nuevos. Pero si el conductor encuentra una oferta muy buena y decide adquirirlos, es vital que:

Verifique la fecha de fabricación, indicada en el lateral con un número de 4 cifras. Las dos primeras son la semana del año y las dos últimas el año de fabricación. Por ejemplo, 1319 significa: semana 13 del año 2019. Cuanto más nuevo sea, mejor será el estado del material.

Asegúrese de que tanto el tamaño del neumático como el índice de velocidad se corresponden con el de su vehículo. Y compruebe que no está comprando uno de invierno por unos de verano o viceversa.