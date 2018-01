Compromiso por Galicia reclama un plan de implatación rural de pediatras

Connect on Linked in

Os recentes datos sobre demografía non son esperanzadores para Galicia e son aínda peores se temos en conta o despoboamento do noso rural coa conseguinte perda de identidade e de recursos. O despoboamento é un lastre económico para Galicia.

Non chega, para dar solución a este problema, facer unha campaña de marketing como considera a Xunta destinando numerosos recursos europeos, da Xunta e do Estado, esta moi ben convidar a “Cambia a unha vida mellor, RURALÍZATE” cunha imaxe moi estudada e cara. Pero que non afonda no problema, para Compromiso por Galicia a chave está en dotar ó rural dos mesmos medios e servizos que teñen as zonas urbanas de Galicia.

No marco desta actuación iremos propoñendo medidas que entendemos precisas para mellorar a calidade de vida dos galegos e galegas e que as opcións sexan iguais independentemente de onde residan.

Vemos con tristeza que o PP na súa acción de goberno fai o camiño contrario: centralización de servizos, áreas sanitarias, subvención do transporte só en zonas metropolitanas, peche de colexios, agrupación de servizos … todo no camiño contrario a cambiar de vida:ruralízate.

Dende Compromiso por Galicia reclamamos como primeira medida a creación dun plan de implantación de pediatras no eido rural, estable e con garantías para paliar unha das eivas que temos nos servizos.