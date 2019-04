Compromiso por Galicia escolle por unanimidade a Xoán Cortés como candidato á alcaldia de Vigo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Os galeguistas vigueses, escolleron no proceso de primarias a Xoán Antonio Cortés, como candidato galeguista para a alcaldía de Vigo. A agrupación local do partido en Vigo escolleu por unanimidade ao seu candidato para as municipais de Maio de 2019.

XOÁN ANTONIO CORTÉS: “É BEN CERTO QUE VIVIMOS NUNHA CIDADE FERMOSA, O QUE TEMOS É QUE OLLAR DEBAIXO DAS ALFOMBRAS DO CONCELLO”

O xa candidato, Xoán Antonio Cortés, indica que Vigo está a vivir un momento de parálise empresarial, sen solo industrial, nen PXOM aprobado. “Isto no final, ao que leva é á falta de xeración de emprego e á falta de xeración de riqueza, a cidade leva mais de 8 anos parada” comentou Xoán Antonio Cortés.

“A AREA METROPOLITANA É A GRANDE TAREFA PENDENTE DE VIGO, A CONEXIÓN DA COMARCA CON TRANSPORTE PÚBLICO E OS SERVIZOS COMPARTIDOS É UNHA NECESIDADE PARA A OPTIMIZACIÓN DOS RECURSOS PÚBLICOS”.

Por outra banda, Xoán Antonio Cortés, reflexiona sobre a area metropolitana, un asunto pendente e que posibilitaría a adopción dunhas políticas conxuntas entre as administracións que facilitarían o desenvolvemento industrial e empresarial de Vigo, dentro do eixo da euro-rexión, onde está a perder relevancia a favor da cidade de Porto e do porto de Leixões.