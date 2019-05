Compromiso por Galicia reuniuse este xoves coa Plataforma en defensa da ría de Vigo para compartir propostas e buscar solucións aos problemas medioambientais da ría

Print This Post

Daniel Lago afirmou na reunión compartir os temores da Plataforma na continua necesidade da Autoridade portuaria en comer metros á ría de Vigo, unha necesidade que “debe ter un límite xa que estamos a hipotecar o futuro medioambiental, turístico, e mesmo económico da cidade de Vigo”.

Ambos colectivos cren que é preciso, antes de realizar novos recheos, reorganizar o espazo interior do propio porto, e mesmo reubicar en Parques loxísticos ou empresariais ben comunicados moitas das empresas e servizos que agora mesmo se sitúan en terreo portuario, para garantir que o espazo xa gañado ao mar estea ben aproveitado nos usos imprescindibles.

Na xuntanza tamén se tratou o problema dos niveis de contaminación na ría de Vigo debidos á falta de capacidade por parte da nova depuradora do Lagares para tratar toda a auga recollida

polos colectores da cidade nos días de choiva, polo que é preciso seguir a traballar na separación de augas pluviais e fecais, así como no uso de augas grises nas fontes ornamentais, rego de xardíns ou baldeo das rúas da cidade, minimizando o desperdicio da auga potable.

Daniel Lago mostrou tamén a disposición de Compromiso por Galicia a colaborar coa Plataforma en defensa da ría de Vigo trasladando ás súas demandas e denuncias no Congreso ou no Parlamento Europeo a través dos seu partido irmán Partido Nacionalista Vasco, co que se presentan xuntos en Coalición ás eleccións europeas.