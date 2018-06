Comunicado ante a moción de censura e a investidura de novo presidente de goberno pola Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións

Connect on Linked in

A Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións como movemento social xurdido á calor das reivindicacións do pobo contra os ataques sistemáticos a este alicerce básico do estado de benestar, o sistema público de pensións, non pode quedar allea aos acontecementos políticos, sociais e económicos que están a suceder nos últimos tempos no país e menos se afectan directa ou indirectamente ao problema das pensións.

Estimamos que a moción de censura contra o goberno do Partido Popular, apoiada pola maioría do parlamento, coa consecuente investidura do candidato do Partido Socialista, é un logro indubidable, posto que o PP, coas súas políticas antipopulares e a corrupción sistemática, arruinou económica e politicamente este país e o que se lles vaia apartando das máis altas institucións do estado abre un horizonte de esperanza.

Ante todo iso manifestamos :

Que efectivamente se abriu un novo camiño, que afrontamos con ilusión pero con cautela á súa vez, xa que, o goberno que xurda diso non terá o suficiente apoio parlamentario para acometer unha verdadeira política transformadora e construír unha sociedade máis xusta que poida acabar coa precariedade.

Que as nosas reivindicacións seguen intactas, máxime tendo en conta que proximamente se procederá no Senado ao trámite da aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado para 2018, aqueles que, nacidos da negociación PP-PNV coa aquiescencia de C, s, son profundamente antisociais e profundan considerablemente na brecha da desigualdade. Aqueles que só pretenden concedernos unhas migallas, que en ningún caso, son un agasallo senón froito da nosa mobilización e cun escuro obxecto electoralista e a intención de dividirnos e desmovilizarnos.

Que ante tal panorama NON renunciamos á necesidade de seguir na loita, de continuar coas mobilizacións, xa que como comprobamos, é o camiño correcto para facernos oír e alcanzar as nosas xustas reivindicacións. E por iso, hoxe máis que nunca, as persoas e colectivos integrados na Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Publico de Pensións senten representados no lema: “Goberne quen goberne, as pensións deféndense”.

Que sendo conscientes que o panorama socio-político cambiou e sen abandonar a mobilización, este momento témolo que afrontar desde a perspectiva de incentivar o dialogo, o debate, a negociación… fomentando para iso a creación dun gran espazo social unitario onde nós, como Coordinadora Estatal en Defensa do Sistema Público de Pensións, participemos activamente e escóitellenos con voz propia xunto a outros movementos sociais, mareas, sindicatos e forzas políticas que compartan o obxectivo central da nosa loita. Hoxe máis que nunca, a unidade é fundamental para fortalecernos e lograr as nosas aspiracións, por iso non dubidamos de que esta loita necesita a coordinación e encontro cos sectores socialmente máis débiles: precariado, feminismo, traballadores e traballadoras en activo e desempregadas, mozas no exilio económico, afectados e afectadas pola Dependencia, así como de defensores de Liberdades cidadás. Construiremos un futuro en paz, con dereitos efectivos para toda a cidadanía, con emprego digno, educación, sanidade, vivenda, medios emisores de información fidedigna, libre expresión das ideas e tamén unha sociedade libre de corruptos e parasitos.

Seguiremos alerta, demandando a nosa táboa reivindicativa e hoxe insistimos novamente en pedir un diálogo directo, cara a cara, para chegar a acordos; un diá logo onde a Coordinadora, sen dúbida, debe estar presente en igualdade de condicións.

Seguiremos nas rúas para loitar, xunto a outros colectivos, polos Dereitos e Liberdades de hoxe e de mañ ana, os nosos e os dos nosos fill@s s e net@s.

GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIÓNS DEFÉNDENSE.