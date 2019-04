Comunicado da asemblea de médicos da área de Vigo

Connect on Linked in

A asemblea da área de Vigo, contou cunha asistencia masiva de médicos , acudindo mais de 200 profesionais,ás 20:30 da noite. Isto pon de manifesto o enorme enfado dos profesionais médicos, nunha reunión convocada con urxencia ante o fracaso e engano na folga da AP.

Dita asemblea manifesta:

· Felicitar ás compañeiras do Colectivo Precarias , por ser as únicas que non asinaron o vergoñoso acordo coa Conselleria. Felicitar aos compañeiros de Mos pola rápida reacción e iniciar as fotos dos SAP cos carteis: VENDÉRONNOS , dita acción serviu para manifestar a nosa indignación.

· Criticar e apupo a todos os Sindicatos asinantes : CIG. CCOO. CEMS. OMEGA , á asociación SOS Galicia e criticar duramente o papel da AGAMFEC despois de escoitar as explicacións de Susana Aldecoa .Ninguén delegou a ningunha destas Organizacións para negociar nada antes da Folga e moito menos para Constituír outro Comite , que só son os chamados Grupos de Traballo da Conselleria, creados hai 4 meses, pero publicados no DOG. Rexéitase rotundamente o entrar neses C omites Técnicos, pídeselles aos asinantes que se retracten e abandónenos. Este é un conflito Profesional pola Dignidade e a Ética profesional , non é un conflito laboral. Era unha folga que ía ser seguida masivamente polo colectivo Medico ,por primeira vez e enganáronnos, non lle interesaba a ninguén que isto sucedese

· Lembrouse que en anteriores negociacións dos Ex JJSS chegáronse a mellores acordos , con prazos públicos diante da prensa . Xa pasaron os tres meses e non se cumpriu nada ; queremos realidades non mais comités mais negociación ….es o conto interminable da boa pipa , para non plasmar realidades..

· Decidiuse convocar unha Folga dos Médicos de AP no mes de Maio , convocada directamente polos Médicos , sen contar cos Sindicatos .Un grupo de compañeiros o esta articulando.

· Mantense a convocatoria para a Asemblea do Martes 23 ás 8:30 no Colexio Medico, na devandita asemblea analizásense as propostas xurdidas na Asemblea de hoxe :

1. Deixar o próximo ano de aceptar Residentes de 1ª , nos SAP con mais sobrecarga.

2. Non se negociasen nin asinasen Obxectivos coas Xerencias .

3. Boicot ás Eleccións sindicais.

4. Seguir coa solicitude á Inspección de Traballo das nosas condicións laborais tanto desde o aspecto da protección física como a psíquica dos traballadores.

5. Pedir Asesoría Xurídica ao Colexio Medico , sobre a organización dos SAP ao faltar os Xefes de Servizo e Unidade , fundamentalmente en canto á transmisión de ordenes asistenciais, organización da actividade asistencial medica…

Como acertadamente termina un articulo de hoxe dun diario de Vigo:

O lema da batalla que van continuar librando será “Pola dignidade da Atención Primaria”, debido a que como levan repetindo desde o primeiro día non se trata nin de aumentos de soldo nin de melloras sociais, senón de poder atender aos pacientes en condicións adecuadas, de calidade e seguridade.