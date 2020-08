Comunicado da Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ante a situacion Atención Primaria Galicia

Antes da pandemia por coronavirus, a Atenci贸n Primaria (AP) atravesaba por unha profunda crise, debida aos recortes efectuados polos gobernos do PP e as barreiras de acceso a primeiras consultas e a probas diagn贸sticas; o atraso inxustificado das intervenci贸ns cir煤rxicas; a falta de profesionais; ou o sometemento de moitas actividades aos intereses dos hospitais.

Durante a pandemia da COVID-19, a AP demostrou a importancia de contar cun nivel asistencial universal, pr贸ximo 谩 poboaci贸n e co帽ecedor do historial de sa煤de de persoas, familias e comunidades. A Atenci贸n Primaria diagnosticou e tratou a enfermxs da COVID-19 de pouca gravidade nos seus domicilios (evitando o colapso dos hospitais p煤blicos, moi recortados pola Xunta do PP).

Esta situaci贸n, abriu a esperanza de que 贸 restablecemento da normalidade, supuxese un impulso 谩 reforma e mellora da AP, pero a realidade 茅 ben distinta:

鈥⒙Moitos centros non permitan as consultas presenciais dxs pacientes.

鈥⒙At茅ndense a maior parte consultas por tel茅fono (con listas de espera para a mesma), mentres que moitas persoas e lugares non ten acceso a Internet.

鈥⒙Nalguns centros non se permite a entrada de pacientes tendo que facer cola na r煤a.

鈥⒙Non hai libre acceso 谩s probas diagnosticas da COVID (mentres se pretende realizar screening a m谩is de 60.000 persoas, que xa se demostrou que non vale para nada鈥︹).

鈥⒙A Xunta, atrib煤elle a responsabilidade do rastrexo de contactos de infectadxs a AP, pero non lle da medios nin recursos. Hai problemas de coordinaci贸n cos servizos de Sa煤de P煤blica e Medici帽a Preventiva na loita contra a pandemia.

鈥⒙A AP non ten recursos nin tempo para poder atender 谩s persoas nas Residencias de Maiores (marxinadas polo sistema sanitario), pola non substituci贸n dxs profesionais de baixa o de vacacions e unhas consultas masificadas con 30-40-50 pacientes diarios

Esta situaci贸n representa un risco para a sa煤de do conxunto da poboaci贸n, xera preocupaci贸n e malestar social, favorece as consultas privadas (onde parece que non hai restrici贸ns por COVID) e marxina a poboaci贸n do rural, as persoas maiores ou as de menor nivel socioecon贸mico.

Se isto non cambia 谩 nova realidade sanitaria post-pandemia, supor谩 mais deterioro para a Atenci贸n Primaria, que manter谩 os recortes, ser谩 menos accesible e seguira subordinada ao nivel hospitalario.

Parece necesario unha nova mobilizaci贸n social e profesional para evitar o deterioro irreversible da Atenci贸n Primaria P煤blica.