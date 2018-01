Comunicado da Asociación de Guias Acreditados do Parque Nacional Maritimo-Terrestre das Illas Atlanticas

Connect on Linked in

A Asociación de Guías Acreditados das Illas Atlánticas de Galicia AGAIA é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa para promover e fomentar a divulgación e a conservación dos recursos patrimoniais. Defende os intereses legais e laborais das persoas asociadas promovendo a profesionalización do seu traballo e sobre todo fomenta o uso público de calidade para conseguir os obxectivos de divulgación e conservación do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e da súa contorna.

AGAIA realizou as súas aportacións ó documento de inicio do Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX) que se atopa en período de redacción para conseguir mellorar a xestión deste Parque Nacional demandando entre outras cousas a necesidade de realizar os servizos guiados con profesionais acreditados/as co fin de conseguir divulgar os segredos e valores deste impresionante espazo, buscando un turismo sostenible de calidade.

Dende AGAIA esperamos que os xestores do Parque Nacional escoiten as súas necesidades e as reflexen no documento final.